Cucciari: "Della Fiorentina mi preoccupano la confusione e la non voglia di lottare"

L'ex calciatore e allenatore Alessandro Cucciare a Tmw Radio ha parlato anche della complicata situazione della Fiorentina: "La situazione è difficile da giudicare. Pioli è stato mandato via e nel pre-campionato si parlava di un posto in Champions anche dallo stesso tecnico. C'erano aspettative alte intorno a questa squadra. Io credo che il problema della Fiorentina non sia l'allenatore, non credo a un nuovo cambio risolutore.

La Fiorentina lottava per altri obiettivi, si è trovata in una situazione nella quale non riesce ad uscire, nessuno riesce a prendere in mano la situazione. La situazione ora è drammatica, sono tutte partite ormai da battagliare e se non c'è questa mentalità è difficile. A me non preoccupa il -5, hai ancora tanti punti a disposizione, mi preoccupa la confusione e di non vedere nello spirito la voglia di lottare".