Centrocampo senza pace, la Repubblica-Firenze: "Paratici si appresta alla rivoluzione"

Secondo quanto si legge su la Repubblica-Firenze questa mattina, la Fiorentina si appresta all'ennesima rivoluzione a centrocampo nel prossimo mercato di gennaio. La scorsa estate sono stati spesi in totale 40,5 milioni, 27 milioni più i 13,5 del riscatto di Fagioli, per rilanciare un reparto che invece, sei mesi dopo, si ritrova punto e a capo, con né Pioli prima né Vanoli poi in grado di trovare la quadra giusta, con Sohm vero flop del mercato, Fazzini più infortunato che disponibile e tanti mal di pancia che sfoceranno nell’ennesima rivoluzione di gennaio.

Richardson andrà via, probabilmente anche Nicolussi Caviglia che non piace a Vanoli, si legge. Neppure Mandragora è sicuro del suo futuro. In entrata i nomi sul taccuino sono molteplici: da Lovric, Martel e Brescianini, seguiti da Pradè, passando per McKennie della Juventus, preso proprio da Paratici, per arrivare a Samardzic, ultima idea, c’è tanta carne al fuoco.