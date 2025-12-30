Cremonese, tentativo per Okoli: no del Leicester. Occhi su Marianucci

La Cremonese, prossima avversaria viola in campionato, valuta un colpo in difesa. Sky Sport racconta un interessante retroscena di mercato: nei giorni scorsi i lombardi avrebbero fatto un tentativo con il Leicester per riportare allo Zini Caleb Okoli. Dalle Foxies, però, è arrivato un secco 'no': il club inglese, che occupa 12° posto in Championship (seconda serie inglese) ha ribadito come il difensore italiano non si muoverà a gennaio.

L'altro nome su cui la Cremonese resta forte è quello di Luca Marianucci, centrale classe 2004 che il Napoli ha prelevato in estate dall'Empoli ma che fin qui ha giocato pochissimo. Per questo motivo gli azzurri stanno valutando un prestito che possa permettere al difensore di crescere in un contesto che possa garantirgli maggior minutaggio.