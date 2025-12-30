La prima mossa di Paratici, il Corriere dello Sport ne è sicuro: "Vanoli confermato"

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la prima mossa di Paratici è stata confermare Paolo Vanoli. Ce ne saranno altre di decisioni, ma intanto serviva trasmettere un messaggio preciso e perentorio all’interno del gruppo per togliere anche l’ultimo alibi: l’allenatore varesino non si gioca il posto contro la Cremonese e non se lo giocherà nemmeno a seguire contro Lazio e Milan, che chiuderanno una settimana a cui saranno strettamente legati i destini della Fiorentina. Quando arriverà, l'ex dirigente della Juventus proverà a ristabilire compiti, gerarchie e responsabilità dentro lo spogliatoio.

Parlerà con ogni singolo calciatore e saranno colloqui per capire chi ancora crede nella salvezza e chi no, chi davvero vuole dare tutto per questa maglia. Poi bisognerà intervenire subito e drasticamente sul mercato con almeno quattro rinforzi - forse cinque-sei se le esigenze lo imporranno, dovendo fare il possibile e l’impossibile per salvare la Fiorentina - che abbiano il potere di cambiare fisionomia e rendimento della squadra di Vanoli. Il conto si fa presto: un paio in difesa, uno-due a centrocampo, uno-due in attacco, così da quattro sicuri gli acquisti possono diventare potenzialmente sei.