Walter Sabatini: "Sinceramente speravo in una chiamata da Firenze"
FirenzeViola.it
Il direttore sportivo, Walter Sabatini, ha parlato della Fiorentina a La Stampa: "Se mi chiamassero accetterei sicuramente la loro proposta, perché parliamo di un grande club. Lo dico con grande sincerità, speravo davvero in una chiamata da Firenze. La Fiorentina attraversa una fase delicata, ed è proprio in contesti complessi che sento di poter dare il meglio. Il desiderio di mettermi alla prova non mi ha mai abbandonato. È qualcosa che va oltre l’ambizione, quasi una forma di eroismo applicato al calcio”.
Pubblicità
News
Paratici a metà non serve: dovrà avere più potere di Ferrari per cambiare un modello che ha fallito. Missione piazza pulita anche intorno alla squadra. In tanti vogliono andarsene, sondati i procuratoridi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Paratici a metà non serve: dovrà avere più potere di Ferrari per cambiare un modello che ha fallito. Missione piazza pulita anche intorno alla squadra. In tanti vogliono andarsene, sondati i procuratori
Copertina
Mario TeneraniCommisso, lei non vuole bene alla Fiorentina. E anche chi non si dimette è contro Firenze. Paratici ok, ma solo se ha totale autonomia. Tifosi traditi da una squadra di pastafrolla
Tommaso LoretoL’Udinese un’illusione, Parma la dura realtà: questa Viola è da serie B. I confronti interni una presa in giro, la lentezza sull’affare Paratici una costante. Almeno gli garantiranno piena autonomia?
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com