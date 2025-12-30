Walter Sabatini: "Sinceramente speravo in una chiamata da Firenze"

Il direttore sportivo, Walter Sabatini, ha parlato della Fiorentina a La Stampa: "Se mi chiamassero accetterei sicuramente la loro proposta, perché parliamo di un grande club. Lo dico con grande sincerità, speravo davvero in una chiamata da Firenze. La Fiorentina attraversa una fase delicata, ed è proprio in contesti complessi che sento di poter dare il meglio. Il desiderio di mettermi alla prova non mi ha mai abbandonato. È qualcosa che va oltre l’ambizione, quasi una forma di eroismo applicato al calcio”.