Luca Toni: "La Roma ha bisogno di uno come Kean, se volesse lasciare la Fiorentina"

vedi letture

Lex centravanti della Fiorentina Luca Toni, a DAZN, ha parlato anche dell'interesse della Roma per Zirkzee, operazione sulla quale ha sollevato alcuni dubbi proponendo una alternativa più valida in Kean "La Roma dovrebbe cercare un attaccante diverso da Zirkzee se vuole ambire a vincere, e Kean potrebbe rappresentare la scelta giusta. A gennaio, a Firenze, è necessario una piccola rivoluzione, perché è evidente che nello spogliatoio qualcosa non va" il suo pensiero.

Poi ha aggiunto: "Serve quindi un po’ di pulizia. Se Kean decidesse di lasciare la squadra, la Roma dovrebbe sfruttare l’occasione. In caso contrario, se restasse in maglia viola, la Fiorentina farebbe comunque bene a puntare su di lui, perché è il giocatore che può davvero guidarla verso la salvezza".