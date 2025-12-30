FirenzeViola

Kean assente dall'allenamento: permesso di qualche giorno per motivi familiari

Kean assente dall'allenamento: permesso di qualche giorno per motivi familiari
Oggi alle 19:30
di Luciana Magistrato

Moise Kean assente dall'allenamento di oggi con un permesso della società. Secondo quanto riferisce la Fiorentina stessa il giocatore infatti ha chiesto un permesso per motivi familiari e rientrerà nei prossimi giorni al Viola Park.