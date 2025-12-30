Ieri faccia a faccia fra allenatore e il gruppo dei giocatori: De Gea parla da capitano

vedi letture

Ieri, alla ripresa degli allenamenti al Viola Park, è andato in scena l’ennesimo confronto tra Paolo Vanoli e la squadra. Un faccia a faccia franco, con l’allenatore che ha incassato la fiducia della società davanti al gruppo. A rompere il ghiaccio tra i giocatori, prima di tutti, è stato poi il nuovo capitano De Gea. Non solo parole di pancia e aspetti psicologici: sul tavolo sono finite anche possibili varianti tattiche, correttivi da studiare in vista di una partita che dirà molto sul futuro della guida tecnica.

Una certezza, però, c’è: la difesa a quattro resterà il punto fermo da cui ripartire, oggi e anche in prospettiva mercato. Vanoli, che ha programmato sedute quotidiane fino a sabato, ha intenzione di «battezzare» un undici tipo e insistere con forza sugli uomini scelti. A riportarlo è La Nazione.