RFV Pallavicino su Paratici: "Non credevo accettasse. Occhio, non è un dg"

Così l'agente Carlo Pallavicino a Radio FirenzeViola, durante "Viola amore mio", su Fabio Paratici: "E' sicuramente un grandissimo esperto anche a livello di talent scout. Nasce come frequentatore di tutti i campi, è stato un uomo di scelta e ricerca di talenti. Poi alla corte di Marotta si è affinato acquisendo le competenza dell'uomo mercato".

Lei che idea ha di Paratici?

"Personalmente lo considero una persona valida umanamente e psicologicamente. Riesce a entrare nel rapporto giusto anche coi giocatori oltre che con gli allenatori. E' duttile, riusciva a lavorare con un allenatore straordinario quanto complesso come Mazzarri".

E' l'uomo giusto per un mercato di rivoluzione a Firenze?

"Sì, anche se non so dire se sia il personaggio paracadute verso l'esterno. E' un uomo di campo. Secondo me c'è ancora un tassello da aggiungere a questa società. Non è un direttore generale, bensì un direttore sportivo. Però ha maturato tanta esperienza. E non mi sarei aspettato che accettasse la Fiorentina in questo momento".

