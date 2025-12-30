Social

Fiorentina al lavoro per la sfida di domenica: le immagini dal Viola Park

Oggi alle 19:15News
di Redazione FV

La Fiorentina da ieri lavora al Viola Park e lo farà per tutti i giorni fino alla gara di domenica contro la Cremonese. Lavoro in palestra e sul campo con esercitazioni e partitella come mostrano le immagini postate sui social della Fiorentina stessa.