Quali sono i momenti più spettacolari della Viola? Ecco 6 match per rivivere le grandi emozioni

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Ogni anno verso la fine del campionato, apriamo la nostra rubrica di ricordi per fare un rewatch dei grandi match della Fiorentina. Anche se le cose in questa stagione non stanno andando per il verso giusto, c’è sempre un buon motivo per rivivere i trionfi della Viola sia nel palinsesto delle quote Serie A, che in ambito UEFA. Non solo scudetti e coppe internazionali, perché ci sono anche tanti match vinti contro le big.

La prima Coppa Italia vinta nel 1940

Il primo trofeo storico per la Viola arriva il 16 giugno del 1940, in un match vinto contro il Genoa per 1 - 0. A quei tempi, il Vecchio Balordo dominava l’albo d’oro del calcio italiano ed era una delle squadre più forti del panorama nazionale. Il gol vittoria è stato firmato da Mario Celoria al minuto 26.

La Viola contro il Real Madrid nella finale di Coppa dei Campioni

Questo è un grande classico e non smetteremo mai di raccontarlo, per le nuove generazioni, perché la Coppa dei Campioni andò in scena per la prima volta nella stagione 1955/1956, e già nella seconda edizione la Viola fu la prima italiana ad arrivare in finale e sfidare il Real Madrid, fresco campione d’Europa. La Fiorentina riuscì a tenere duro per lunghi minuti contro una squadra leggendaria, ma il Real Madrid riuscì poi a imporsi per 2 - 0, conquistando la seconda Coppa dei Campioni consecutiva. Nonostante la sconfitta, quella gara resta una pietra miliare nella storia del club e del calcio italiano.

Il giorno dello scudetto del 1969

Nella gloriosa cavalcata verso il secondo tricolore, la data del 11 maggio 1969 resta scolpita nel cuore dei tifosi. Quel giorno la Fiorentina affrontò la Juventus a Torino in una sfida dal sapore dolcissimo: uno 0-2 firmato dai gol di Chiarugi e Maraschi che mandò in estasi il popolo viola. Sotto la guida strategica dell'allenatore Bruno "Petisso" Pesaola, la squadra espugnò il campo della rivale più blasonata d'Italia, conquistando matematicamente lo scudetto con una giornata d'anticipo e scrivendo una delle pagine più belle della storia del club.

Il colpaccio a San Siro nel 2015

Tra i colpacci esterni anche quello a San Siro contro l’Inter nel 2015 è entrato nella storia, perché si tratta di un sonoro 1 - 4. Ilicic inaugura la festa al quarto minuto su rigore, poi ci pensa Kalinic a segnare una tripletta stratosferica che profuma di impresa. Questa vittoria ottenuta a settembre portò la Fiorentina momentaneamente in vetta della classifica, alimentando entusiasmo e ambizioni.

Bati-show: la notte magica del 1998 contro il Diavolo

Il 26 settembre 1998, Batigol realizza una prestazione da sogno contro il Milan, proprio a San Siro, trascinando la Viola a un leggendario 1-3. L’attaccante argentino mette a segno una straordinaria tripletta, annichilendo i rossoneri e firmando una delle vittorie più iconiche della storia recente del club. In quella stagione la Fiorentina, guidata da Giovanni Trapattoni, si conferma una delle realtà più competitive del campionato grazie alla potenza del suo bomber simbolo. In una recente intervista per il canale YouTube Icons Series, Batistuta ha ribadito la sua grandezza: confrontandosi con i più grandi numeri 9 di sempre, ha ammesso che solo Romario e Ronaldo "Il Fenomeno" possono essere considerati superiori a lui. I numeri e la storia, d'altronde, gli danno ragione: pochi sono stati dominanti quanto il Re Leone.

Il ribaltone del 2013 contro la Juventus

Questo è il match simbolo, entrato nel mito per aver abbattuto gli acerrimi nemici bianconeri con una rimonta senza precedenti. Il 20 ottobre 2013, la squadra di Vincenzo Montella va sotto di due gol al Franchi già nel primo tempo, trafitta da Tevez e Pogba. Il pubblico è gelato, ma nel secondo tempo va in scena un capolavoro sensazionale: in appena un quarto d'ora, la Viola ribalta tutto. Giuseppe Rossi riapre i giochi su rigore e poco dopo sigla il pareggio con un sinistro chirurgico. Mentre il Franchi è una bolgia, Joaquin disegna il gol del sorpasso, prima che lo stesso "Pepito" Rossi entri definitivamente nella storia con la sua personale tripletta per il definitivo 4-2. Una gioia incontenibile che resta scolpita nel cuore di ogni tifoso viola.