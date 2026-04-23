Abete su incontro con AIC e AIAC: "Positivo, importanti i contenuti più che i nomi"

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Dopo Malagò anche Giancarlo Abete, candidato alla presidenza della FIGC come l'ex presidente del Coni, ha incontrato i vertici di Assocalciatori (AIC) e Assoallenatori (AIAC). Queste le sue parole dopo il summit, come riportate da Tuttomercatoweb: "E' stato un incontro positivo e molto diretto. Le problematiche le conosciamo da tanti anni, si è fatta una riflessione sugli scenari generali e su alcune aree di priorità in relazione ai programmi che presenteremo. Poi loro approfondiranno internamente, ci sono rapporti consolidati sia di conoscenza dei problemi che fra le persone. Hanno ascoltato Malagò ed il sottoscritto, ora faranno le proprie valutazioni. L'occasione è importante, ci siamo scambiati idee e riflessioni".

Malagò ha detto che andrà avanti solo dopo aver parlato con tutte le componenti… Lei invece come pensa di agire?

"Ripeto quello che ho già detto: fino a che ci sarà una situazione collegata a termini che non sono scaduti il mio auspicio era ed è quello che ci siano diverse candidature e che si parta dai contenuti. A volte si è partiti dai nomi e non dai contenuti. Poi le persone sono importanti, ma devono esserci idee condivise anche perché il nostro meccanismo ha una diversità di veti incrociati. Quindi serve una persona che abbia momenti di mediazione e di sintesi. Questo è il mio obiettivo, sono soddisfatto. Io ho dato una disponibilità, ora spero si inizi a parlare dei problemi. Oggi piano piano stanno uscendo una serie di problematiche, il dare le disponibilità consente di parlare dei contenuti: quindi dobbiamo capire la prospettiva futura, cosa fare col club Italia, col calcio femminile, con la classe arbitrale… E' importante mantenere il livello del confronto per far sì che le riflessioni non siano solo collegate al nome di una singola persona. Io vado avanti tranquillamente, non ho problemi. Ci si mette la faccia, ci si mettono i contenuti".