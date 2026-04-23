L'ex Nzola si scalda per il Franchi, con il Como ha fatto il primo gol in neroverde

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L'attaccante della Fiorentina in prestito al Sassuolo, Mbala Nzola, domenica torna al Franchi, dove ha giocato per una sola stagione prima di essere girato in prestito nelle due successive. Venerdì nell'anticipo con il Como ha messo a segno il primo gol in neroverde, dopo i tre segnati contro Napoli, Milan e lo stesso Sassuolo invece con la maglia del Pisa nella prima parte di stagione e un assist. I primi numeri insomma nelle 9 partite giocate con il Sassuolo, di cui solo due da titolare (compreso appunto venerdì con i lagunari) ma sempre subentrato, a parte il 12 aprile contro il Genoa quando Grosso lo ha lasciato in panchina. Contro la Fiorentina potrebbe avere una nuova opportunità, in ballottaggio con Pinamonti.

L'attaccante che ha il record di essere il miglior marcatore angolano della Serie A con 33 reti (al secondo posto ben lontani Zito Luvumbo e Bastos, con 6) è in prestito da fine gennaio al Sassuolo dopo essere stato scaricato dal Pisa (con la maglia del quale rimediò tre giornate di squalifica che fecero traboccare il vaso della pazienza dell'allora tecnico Gilardino e della dirigenza nerazzurra). Se il club emiliano non riscatterà l'attaccante, Nzola tornerà alla Fiorentina visto il contratto fino al 2027. In viola l'angolano, arrivato a Firenze anche grazie alla presenza di Italiano che lo aveva avuto a Trapani e Spezia, ha 47 presenze tra tutte le competizioni, 7 gol e 5 assist.