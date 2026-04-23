Torneo Ballerini, lunedì 11 maggio la cena per la presentazione

Torneo Ballerini, lunedì 11 maggio la cena per la presentazione
Oggi alle 18:39News
di Redazione FV

Lunedì 11 maggio alle ore 20:15 avrà luogo all’Impruneta Tavarnuzze la Cena di Gala per la presentazione del XV Torneo Renato Ballerini. L’evento si terrà presso il Campo sportivo di Tavanuzze. Durante la serata sarà presentata la quindicesima edizione del Torneo e verranno premiati l’Ing. Gino Salica (ex Presidente viola), in ricordo del centenario viola, e la famiglia Astori, in ricordo di Davide.