Fiorentina-Sassuolo, al Franchi bilancio pro viola. Grosso vince quello su Vanoli

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La Lega serie A ha pubblicato le statistiche della sfida tra Fiorentina e Sassuolo, domenica prossima alle 12.30 al Franchi.

Nei 12 precedenti a Firenze tra le due squadre bilancio di 5 vittorie viola (ultimo 5-1, Serie A 2023/24), 4 pareggi (ultimo 2-2, Serie A 2021/22) e 3 successi neroverdi (ultima 1-3, Serie A 2019/20). Fiorentina reduce da 3 vittorie nelle ultime 10 sfide contro il Sassuolo (al Franchi e al Mapei Stadium): bilancio di 5 vittorie per gli emiliani e 2 pareggi. Fiorentina reduce da 4 risultati utili consecutivi in casa contro il Sassuolo: 2 vittorie e 2 pareggi con 10 gol segnati e 5 subiti. Domenico Berardi, che però sarà assente per squalifica, è il miglior marcatore nelle sfide tra Fiorentina e Sassuolo (al Franchi e al Mapei Stadium) con 10 reti. Fiorentina squadra della Serie A 2025/26 che perde più punti da situazione di vantaggio (24). Fiorentina reduce da 6 risultati utili consecutivi in Serie A (3 vittorie e 3 pareggi): è la sua miglior striscia in questo campionato. Sassuolo reduce da 3 gare consecutive con risultato finale di 2-1: vittorie contro Como e Cagliari, sconfitta contro il Genoa a Marassi.

Solo Inter (13%) e Como (11,94%) in percentuale convertono più tiri in gol del Sassuolo (11,87%) nella Serie A 2025/26. Sassuolo squadra della Serie A 2025/26 con più reti subite nei primi 30’ di gioco (18). Tra Paolo Vanoli e Fabio Grosso 3° incontro ufficiale: nei 2 precedenti, altrettante vittorie per l’allenatore del Sassuolo. Solo Evan Ndicka (239) recupera più palloni di Marin Pongracic (224) nella Serie A 2025/26, anche se il croato sarà assente per squalifica. Solo Federico Dimarco (181) effettua più cross su azione di Dodò (140) nella Serie A 2025/26. Jack Harrison a segno contro il Lecce: primo gol in Italia per l’attaccante viola. Non realizzava una rete in gare ufficiali dall’8 marzo 2025 in Wolverhampton-Everton 1-2, Premier League. Cristian Volpato a segno contro il Como: 2° rete in questo campionato per l’esterno italiano. E’ il suo secondo miglior campionato in carriera, dopo i 4 gol nella Serie B 2024/25. M’Bala Nzola a segno contro il Como: 4° rete in questo campionato per l’attaccante neroverde, 1° con la maglia del Sassuolo. E’ il miglior marcatore angolano della Serie A con 33 reti (al secondo posto ben lontani Zito Luvumbo e Bastos, con 6)