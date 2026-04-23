Abodi: "Ripescaggio Italia ai Mondiali? Non possibile e inopportuno"

Abodi: "Ripescaggio Italia ai Mondiali? Non possibile e inopportuno"FirenzeViola.it
Oggi alle 17:31News
di Redazione FV

Paolo Zampolli – inviato speciale Usa per le partnership globali – che aveva suggerito a Trump e Infantino di sostituire l'Iran con l'Italia nel tentativo di migliorare i rapporti tra il presidente Usa e la premier Meloni ma oggi il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, durante un evento a Roma, ha risposto: "L'eventuale ripescaggio dell'Italia al Mondiale 2026, primo non è possibile, secondo non è opportuno. Non so cosa venga prima. Ci si qualifica sul campo".