Lucarelli jr assolto dall'accusa di violenza sessuale. Il padre contro la stampa

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La Corte d'Appello di Milano ha assolto con formula piena i due giovani calciatori Mattia Lucarelli, figlio dell'ex attaccante Cristiano, e Federico Apolloni, ribaltando le condanne inflitte in primo grado. Assolti anche gli altri tre imputati. I cinque erano accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa statunitense. La ragazza aveva revocato la costituzione di parte civile in quanto risarcita. Secondo l'indagine, il presunto stupro di gruppo risaliva alla notte tra il 26 e il 27 marzo 2022. Con la decisione odierna, le accuse vengono integralmente cancellate in secondo grado.

All'esterno dell'aula, l'ex attaccante del Livorno Cristiano Lucarelli ha reagito con toni durissimi alla notizia dell'assoluzione: "Falsi, venduti... voglio vedere se fate i titoli o titoloni. Luridi, per quattro anni ci avete infamato...". Rivolgendosi ai giornalisti in attesa del verdetto, ha aggiunto: "Abbiamo rovinato la festa a tutti". Prima delle parole e delle urla di gioia dei parenti degli imputati, l'ex attaccante - apprendendo dell'assoluzione - ha colpito con violenza un totem informativo facendolo rovinare rumorosamente a terra davanti agli occhi stupiti dei carabinieri.