Zoff: "Italia al posto dell'Iran? Non sportivo, ma l'utile è utile... Motta straordinario"

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(ANSA) - ROMA, 23 APR - "E' una cosa che in genere si fa, certamente non è brillante, non è il massimo ma l'utile è utile. Se ci fosse la possibilità dovremmo prenderla, anche se non è molto sportiva". Dino Zoff, portiere campione del Mondo nell'82 con la Nazionale, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, commenta così l'ipotesi avanzata dal consigliere di Trump di ripescare l'Italia ai mondiali al posto dell'Iran.

Sul portiere della Lazio Motta "Motta, il portierino della Lazio, è stato straordinario sui rigori, grandissimo, li ha parati in modo molto tranquillo": anche Dino Zoff applaude il giovane portiere che ieri ha parato quattro rigori all'Atalanta e permesso cosi' alla Lazio di accedere alla finale di Coppa Italia. "E' stato veramente un piacere vederlo", ha concluso. (ANSA).