Ufficiale Il Sassuolo annuncia il nuovo direttore generale: sarà l'ex Atalanta Fabris

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Il Sassuolo ha annunciato un nuovo dirigente: da oggi Andrea Fabris, che da poco ha lasciato l'Atalanta in cui attualmente ricopriva il ruolo di direttore organizzativo, è infatti il nuovo direttore generale. Ecco il comunicato con cui il Sassuolo uffciializza l'arrivo di Fabris:

"U.S. Sassuolo Calcio è lieta di ufficializzare l’ingresso in società dell’Avv. Andrea Fabris in qualità di Direttore Generale del Club Neroverde.

Nelle ultime 2 stagioni l’Avv. Fabris ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale Area Corporate presso l’Atalanta BC.

Dopo l’esperienza vissuta a Bergamo Andrea torna, dunque, a Sassuolo dove, in precedenza, aveva lavorato per 11 stagioni, dapprima come Segretario Generale e successivamente come Direttore Organizzativo.

Nel suo percorso, inoltre, vanta una lunga esperienza nel Vicenza Calcio, dove per 15 anni aveva ricoperto diversi incarichi, tra cui quello di Direttore di Gestione.

“Inizio un nuovo percorso come Direttore Generale del Club. È un ritorno in un luogo che conosco bene, a cui sono profondamente legato e dove ho già avuto l’onore di lavorare.

Ringrazio di cuore la Famiglia Squinzi per la fiducia e per questa nuova opportunità. A Sassuolo abbiamo già costruito tanto insieme e ora vogliamo costruire ancora, con lavoro, umiltà e attaccamento a questi colori.

Cercherò di dare sempre il massimo per contribuire a quanto di eccezionale la proprietà e tutte le persone che hanno lavorato e lavorano per il Sassuolo hanno già realizzato”.

Nell’ambito del nuovo riassetto organizzativo, La Dr.ssa Veronica Squinzi manterrà la carica di Amministratore Delegato del Club neroverde.“Siamo davvero felici di dare il bentornato ad Andrea. Torna a casa, in una società che conosce bene e di cui ha fatto parte per tanti anni. La sua esperienza e la sua competenza saranno fondamentali in questa nuova fase del nostro Club".