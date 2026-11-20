Malissimo i primi tempi, ottime le riprese: il dato eloquente sulla Fiorentina

Le statistiche delle prime undici giornate di campionato mettono in luce una differenza significativa nel rendimento della Fiorentina tra primo e secondo tempo, come evidenzia La Nazione. Considerando soltanto i risultati dei primi 45 minuti, i viola sarebbero penultimi in classifica con appena 7 punti, frutto di una vittoria, quattro pareggi e sei sconfitte. Al contrario, prendendo in esame esclusivamente le riprese, la squadra di Vanoli salirebbe al decimo posto con 16 punti, alla pari con Napoli e Bologna. Anche la distribuzione delle reti conferma questa tendenza: dei 17 gol segnati in campionato, 12 sono arrivati nel secondo tempo, cinque dei quali nel primo quarto d'ora dopo l'intervallo. Tra questi anche le tre marcature consecutive di Njie, realizzate tra il 50' e il 54'.

La differenza è invece minima sul piano difensivo, con 12 reti subite nei primi tempi e 13 nelle riprese. Il problema principale riguarda dunque la capacità di entrare subito in partita e imporre il proprio gioco, un aspetto sul quale Vanoli dovrà lavorare, nonostante abbia già dimostrato di saper correggere alcune situazioni a gara in corso. Un dato curioso in vista della trasferta di lunedì riguarda proprio il Monza: i brianzoli hanno incassato sei gol tra il 46' e il 60', nella stessa fase in cui la Fiorentina ha costruito una parte importante del proprio rendimento offensivo.