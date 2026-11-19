Ufficiale Udinese, Runjaic ha rescisso. Può tornare in panchina, ci pensa la Polonia

Con una nota sul proprio profilo ufficiale, l'Udinese ufficializza la rescissione contrattuale di Kosta Runjaic, ex tecnico friulano esonerato poche settimane fa: "Udinese Calcio comunica che Kosta Runjaic e i suoi collaboratori Małecki e Trukan hanno risolto consensualmente il rapporto che li legava al club. A loro i migliori auguri per le future esperienze professionali".

Il tecnico è ora libero di tornare ad allenare, anche immediatamente, e a lui sta facendo un pensiero la Nazionale polacca. La Federcalcio infatti sta facendo delle riflessioni su Jan Urban, attuale ct finito sotto la lente d'ingrandimento dopo gli scarsi risultati recenti. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.