Mondiali U17: in attesa dell'Italia, Francia e Uruguay ok. Argentina ko
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E' iniziato oggi in Qatar il Mondiale Under 17 al quale partecipa anche l'Italia del ct Franceschini (con l'ex portiere Galli capo delegazione e il viola Croci) pronta al debutto domani alle ore 16 (diretta Raisport) contro la Giamaica. Nella prima giornata vittorie nette per la Francia, la Corea del Sud e il Monzambico. Subito ok il paese ospitante mentre stecca l'Argentina.
I risultati di oggi
Francia-Haiti 3-1
Nuova Caledonia-Ecuador 0-1
Corea del Sud-Uganda 3-0
Arabia Saudita-Uruguay 2-3
Monzambico-Danimarca 4-0
Qatar-Panama 2-0
Argentina-Australia 0-2
Egitto-Grecia 1-2
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