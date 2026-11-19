Vanoli: "L'addio a giugno una delusione forte. L'ho accettato ma non lo meritavo"

Nel corso dell'intervista concessa a Cronache di Spogliatoio (per la precisione nell'anticipazione di stasera, mentre domani uscirà l'integrale), il tecnico viola Paolo Vanoli ha parlato a lungo della mancata conferma alla Fiorentina dell'estate scorsa, maturata dopo la salvezza centrata. Ecco le sue parole:

"Non lo nascondo, c'è stata una delusione forte per non poter portare avanti qualcosa che mi ero meritato sul campo. Ma allo stesso tempo, ho sempre detto che quando cambiano le società ed entrano nuove persone, c'è per forza una scelta societaria. Quindi stavo male perché pensavo a cosa avrei potuto fare, ma l'ho accettato. Sono state vacanze forzate, passate un po' così... meno male ho a fianco una compagnia di matti che mi ha fatto passare il tempo (ride, ndr). E comunque ho sempre pensato a cosa potesse accadere durante il mercato".

Clicca qui per le parole integrali uscite stasera