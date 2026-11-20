Quanto manca a Parisi e Atta per tornare al top? Il parere dell'esperto a La Nazione

A che punto è il rientro dei giocatori infortunati? Per tracciare una linea sul recupero che stanno cercando di raggiungere gli acciaccati di casa Fiorentina, La Nazione ha fatto una chiacchierata con Alex Frustaci, strength & conditioning coach e specialista del ritorno in campo. Che ha parlato così di Arthur Atta, prossimo al rientro per la gara di Monza: "Dopo un problema agli addominali bisogna ritrovare la capacità di spingere. Peraltro credo che il tipo di problematica che ha avuto il francese se la portasse dietro da tempo. Lo staff però ha rispettato i tempi dell’infortunio. Direi due o tre settimane per recuperare la condizione, aumentando via via il minutaggio. Si può partire da 20’ in campo e salire a un’ora".

Questo invece il giudizio su Fabiano Parisi, ancora in fase di reintegro dopo la rottura del crociato dello scorso anno: "Ha rivisto il campo dopo sei mesi e fin qui il percorso è stato ottimo: ora deve ritrovare il livello di prima. Per farlo, metterei in conto un mese o un mese e mezzo. Deve tornare ad accelerare e frenare alle velocità della Serie A e sentirsi pronto mentalmente a prendere un contrasto. Sarà l’intensità della partita a fare la differenza".