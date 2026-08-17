Al via il 7° Memorial "Chiara Baglioni" a Figline, dal 26 agosto al 10 settembre
Torna il Memorial "Chiara Baglioni", la giornalista figlinese che si occupava di Fiorentina e addetta stampa del Figline calcio nella stagione 2016/17 e scomparasa prematuramente nel 2018 a soli 31 anni.
Proprio il Figline organizza ormai da 7 anni il torneo di calcio "per tenere vivo il ricordo di Chiara attraverso ciò che più amava: il calcio, la sua città e i colori gialloblù" come si legge nel comunicato via social. La manifestazione si svolgerà presso il rinnovato campo sportivo del Madonnino, con il nuovo manto in erba artificiale, in via G. da Verrazzano a Figline Valdarno. Giorno d'inizio il 26 agosto con la prima giornata dedicata agli Allievi U17, a seguire fino al 1° settembre inizieranno i tornei per le altre categorie e dal 2 le rispettive finali fino al 10 settembre".
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