Pinones Arce: "Successo meritato, felice della reazione. La Fiorentina è in crescita"

Il tecnico della Fiorentina Femminile, Pablo Pinones Arce, ha commentato la vittoria in rimonta sul Como che ha permesso alle viola di scavalcare poprio le lombarde: "Successo meritato e felicissimo della reazione. Avevamo iniziato bene ma siamo stati puniti da due errori e dunque sono contento per la squadra. Siamo vedendo ogni giorno di più quello che sanno fare le giocatrici viola e la squadra sta crescendo ogni giorno di più. Stiamo lavorando per questo, l'ho sempre detto e continuerò a dirlo e a lavorare bene e a mettere tutto quello che posso per far sviluppare questa squadra e arrivare a questo tipo di performance.

Rapporto da fratello maggiore con la squadra? Credo molto in quel tipo di leadership, perché le protagoniste sono le giocatrici. Noi siamo qui per aiutarle a crescere ma poi dobbiamo dare tutti gli elogi a loro che vanno in campo e fanno queste partite. Si sono meritate il giorno libero". Le sue parole ai canali ufficiali della Fiorentina.