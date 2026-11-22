Serie A, Zaniolo ferma Palladino. E il Sassuolo precipita contro il Genoa

Termina 1-1 la sfida tra Bologna e Udinese. I felsinei, guidati da Raffaele Palladino, interrompono così la propria serie di vittorie consecutive, senza riuscire ad andare oltre il pareggio contro la formazione friulana. A sbloccare il risultato sono i padroni di casa al 43', con la rete di Zortea, che permette al Bologna di chiudere in vantaggio la prima frazione di gioco. Nella ripresa arriva però la reazione dell'Udinese, che al 67' trova il gol del pareggio con Zaniolo, ristabilendo l'equilibrio. Un punto per parte che muove la classifica di entrambe le squadre: il Bologna sale a quota 18 punti e occupa il nono posto, mentre l'Udinese resta penultima con appena 6 punti.

Il Sassuolo precipita col Genoa

Vittoria importante, invece, per il Genoa, che supera il Sassuolo con un netto 2-0. I rossoblù riescono a imporsi grazie alla doppietta di Osmajic, protagonista assoluto dell'incontro con due reti messe a segno al 26' e al 38'. Un uno-due che indirizza la partita già nel primo tempo e consente ai liguri di gestire il vantaggio fino al triplice fischio, lasciando a secco gli avversari. Con questi tre punti il Genoa raggiunge quota 16 e sale al decimo posto in classifica. Situazione più complicata per il Sassuolo, che incassa un'altra sconfitta e rimane fermo a 8 punti, in diciassettesima posizione.