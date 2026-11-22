Il Watford di Bove perde 4-0 con lo Sheffield Utd ed esonera Dionisi
Continua il momento difficile del Watford di Edoardo Bove, che incassa un'altra pesante sconfitta, questa volta davanti al proprio pubblico contro lo Sheffield United, vittorioso con un netto 4-0. Un risultato che conferma le difficoltà della formazione della famiglia Pozzo, protagonista di un periodo particolarmente negativo in Championship, la seconda divisione inglese. Nelle ultime dieci giornate di campionato, infatti, il Watford è riuscito a conquistare soltanto due vittorie e un pareggio, rimediando ben sette sconfitte.
Dionisi verso l'esonero
Un rendimento deludente che ha spinto la società a intervenire, prendendo una decisione sul futuro della guida tecnica. Come riportato da Sky Sport, il club avrebbe infatti deciso di interrompere il rapporto con Alessio Dionisi, allenatore toscano ed ex tecnico del Sassuolo. Per l'ufficialità della separazione si attende ora il comunicato della società, previsto nelle prossime ore.
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