Milan-Frosinone, le formazioni ufficiali. Fischio d'inizio alle ore 18
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Queste le formazioni ufficiali di Milan-Frosinone, partita valida per il dodicesimo turno di Serie A, in programma alle ore 18.
Milan (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Musah, Modric, Rabiot; Moreira, Ramos, Pulisic. All.: Amorim.
Frosinone (3-4-1-2): Palmisani; Cittadini, Monterisi, Calvani, Oyono, Masini, Calò, Tchato; Schmid; Ghedjemis, Kvernadze. All: Alvini.
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