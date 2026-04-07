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Piccoli ricorda l'ex fisoterapista del Lecce Fiorita: oggi avrebbe compiuto 48 anni
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Il 24 aprile di un anno fa il mondo del calcio fu sconvolto dalla morte, nel sonno e in ritiro con il Lecce per giocare contro l'Atalanta, del fisioterapista giallorosso Graziano Fiorita all'età di 47 anni. Proprio oggi ne avrebbe compiuti 48 e il Lecce ma anche molti ex tesserati giallorossi come Roberto Piccoli che lo hanno conosciuto lo hanno ricordato sui propri social. Tra l'altro ieri proprio Atalanta e Lecce lo hanno voluto ricordare prima della gara di ieri che casualmente cadeva appunto in occasione del compleanno.
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