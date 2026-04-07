Nessun pensiero "azzurro" per Ancelotti: prolunga con il Brasile fino al 2030

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Tra i nomi fatti per la Nazionale italiana, con la panchina rimasta vacante dopo le dimisisoni di Gattuso, c'era anche quello di Carlo Ancelotti. Un'eccellenza italiana che, dopo i tanti anni alla guida di club importanti e i trofei con il Real, è ora ct del Brasile.

Il suo nome, pur affascinante e motivato da un contratto fino a luglio con la Seleçao anche se mai veramente candidato, dovrà essere però depennato per la panchina azzurra perché il suo rapporto con il Brasile è stato prolungato fino ai Mondiali del 2030. Lo ha annunciato Espn Brasil che aggiunge che l'accordo è già stato trovato e deve essere solo essere formalizzato per iscritto prima dell'annuncio ufficiale, e che vedrà la fumata bianca già nei prossimi giorni, con il tecnico che al momento è con la famiglia in Canada.