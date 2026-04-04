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Un tiro in porta basta alla Fiorentina: 1-0 a Verona firmato Fagioli
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Un solo tiro in porta a meno di 10 minuti dalla fine basta alla Fiorentina per vincere a Verona dopo una partita di sofferenza. Il migliore in campo almeno nel primo tempo è De Gea che ha salvato in diverse occasioni sugli attacchi dell'Hellas.
I padroni di casa mettono sotto praticamente tutta la partita i viola, che però riescono a colpire nel momento migliore, all'82esimo in una delle poche sortite offensive: tocco di Harrison per il tiro dal limite dell'area di Fagioli che fà un bacio al palo e si infila in rete. Contava portare a casa punti per la Fiorentina, e ora a 32 i viola scavalcano in classifica il Cagliari e si mettono momentaneamente al sicuro nella corsa salvezza, a +5 da Cremonese e Lecce.
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