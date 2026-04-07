Champions, al via stasera i quarti con Real-Bayern e Sporting-Arsenal

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Inizia la settimana europea che vedrà solo due squadre italiane in corsa, il Bologna in Europa League e la Fiorentina in Conference, entrambe in campo giovedì. Ma stasera prende il via la due giorni di Champions League che vede in campo alle 21 Real Madrid-Bayern e Sporting-Arsenal. Domani sera con fischio d'inizio alla stessa ora sarà la volta dell'affascinante derby spagnolo Barcellona-Atletico Madrid (sono ben tre le spagnole infatti ancora in gara) e un altrettanto interessante sfida tra PSG e Liverpool.