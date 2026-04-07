Giudice sportivo: una sola giornata di squalifica a Gudmundsson, out anche Fagioli
Albert Gudmundsson salterà la gara di campionato contro la Lazio. Una sola giornata di squalifica per il numero dieci della Fiorentina, espulso nel secondo tempo della gara di sabato contro il Verona per un battibecco animato con Suslov (anche lui punito con una giornata di stop). Squalificato per la partita di lunedì prossimo contro i biancocelesti anche Nicolò Fagioli, ammonito al Bentegodi e in diffida.
Mano pesante sull'ex viola Youssef Maleh fermato per due giornate, con ammenda di 5.000 euro e ammonizione dopo l'espulsione rimediata nel finale di gara della sfida contro il Bologna. Questa la motivazione: "Per avere inoltre, al 49° del secondo tempo, colpito al volto un calciatore avversario con il pallone non a distanza di giuoco". Stop di un turno anche per Lewis Ferguson, Albert Gudmundsson, Tomas, Suslov, Nicolò Fagioli, Weston McKennie e Mateo Pellegrino.
Di seguito il dettaglio: CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA FERGUSON Lewis (Bologna): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. GUÐMUNDSSON Albert (Fiorentina): per avere, al 40° del secondo tempo, strattonato un calciatore avversario. SUSLOV Tomas (Hellas Verona): per avere, al 40° del secondo tempo, strattonato un calciatore avversario. CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA FAGIOLI Nicolò (Fiorentina): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione). MCKENNIE Weston James Earl (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). PELLEGRINO CASALANGUIDA Mateo (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
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