Lutto, è morto a Bucarest il tecnico Mircea Lucescu: aveva 80 anni

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(ANSA) - ROMA, 07 APR - E' morto in ospedale a Bucarest Mircea Lucescu, il tecnico più titolato nella storia del calcio romeno aveva 80 anni. Lo hanno reso noto i media della Romania, ricordando che Lucescu era ricoverato in ospedale dal 29 marzo scorso ed era in coma dopo essere stato colpito da un infarto. Ct della Romania fino a pochi giorni fa, in Italia aveva allenato il Pisa, il Brescia e l'Inter. (ANSA).