Palace-Fiorentina, arbitra Rumsas: un precedente favorevole ai viola ma non per il fischietto

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Sarà il lituano Donatas Rumsas a dirigere la sfida di giovedì tra Crystal Palace e Fiorentina. Un profilo internazionale che esordisce nel massimo campionato della Lituania il 17 agosto del 2011, poi nelle competizioni UEFA più prestigiose, fino ad arbitrare partite di Champions League. Non è però la prima volta che il nome di Rumsas incrocia il cammino della Fiorentina. Il precedente risale alla sfida contro il Maccabi Haifa nel marzo 2024, una gara che lasciò più di qualche perplessità in casa viola per alcune decisioni, anche se il risultato fu invece favorevole ai viola che vinsero con un gol a tempo scaduto di Barak (3-4).

Riguardo alla prestazione dell'arbitro però, il giudizio dei giornali fu abbastanza critico, sottolineando diversi dubbi su alcuni episodi, come la mancata espulsione di Show per una gomitata a Gonzalez (anche se verrà espulso successivamente per un doppio giallo), le incertezze sull'azione dell'angolo che portò al pareggio del Maccabi e un giallo non dato a Simic su Nzola. Un precedente favorevole solo per la Fiorentina, ma non per il fischietto lituano appunto ritrovato ancora in una sfida europea delicata, e che fa ben sperare per il risultato.