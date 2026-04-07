Il Calcio storico fiorentino in Parlamento europeo: esposizione di tre giorni a Bruxelles

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Tre giorni dedicati al Calcio storico fiorentino nel cuore nelle istituzioni europee a Bruxelles: da martedì 14 a giovedì 16 aprile lo spazio Altiero Spinelli ospiterà la mostra dal titolo “Viva Fiorenza! Il Calcio storico fiorentino tra sport, valore e tradizione” co-organizzata dai membri del Parlamento europeo Francesco Torselli e Dario Nardella con l’obiettivo di raccontare e valorizzare una delle tradizioni più identitarie della città di Firenze anche nelle istituzioni europee. L’evento gode del patrocinio del Comune di Firenze e della preziosa collaborazione del Calcio storico fiorentino.

L’esposizione offrirà un viaggio immersivo nella tradizione del Calcio Storico Fiorentino, mettendone in luce il valore culturale e simbolico per la città. Tra i protagonisti il Gonfalone del Corteo Storico, simbolo dell’orgoglio dei quartieri fiorentini, insieme ad armature, abiti storici, strumenti musicali e documenti che raccontano la dimensione spettacolare della manifestazione e la sua evoluzione nel tempo.