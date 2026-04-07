Ulivieri: "Nelle scuole calcio servono allenatori diplomati. Conte profilo importante per l'Italia"

vedi letture

Il presidente dell'Assoallenatori Renzo Ulivieri durante un'intervista a Radio Napoli Centrale ha espresso una riflessione ampia sullo stato del calcio italiano. Ecco le sue parole: "Conte in Nazionale? L'ha già fatto e anche molto bene. Conte è un allenatore che con le squadre di club ha fatto benissimo dov'è andato. Potrebbe essere un profilo importante. Non sta a me dirlo. Serve un allenatore della Nazionale che deve scegliere tra il 30% di calciatori che giocano nel nostro campionato.

E così è difficile. Più la percentuale è bassa, più è difficile. Conta aver fatto carriera da calciatore, ma servono anche altre cose. C'è bisogno di fare norme che obblighino le società con allenatori diplomati. I bambini hanno diritto di avere delle persone che hanno studiato per stare con loro. Tutte le scuole calcio avrebbero bisogno di allenatori che hanno studiato, che facciano corso UEFA C per allenare i ragazzi e per stare insieme ai ragazzi e allenatori specializzati su questo. Soprattutto nelle prime fasi".