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Dal VP, Mandragora è tornato in gruppo: buone possibilità per giovedì

Dal VP, Mandragora è tornato in gruppo: buone possibilità per giovedì FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 16:27Primo Piano
di Niccolò Santi

Buone notizie sul fronte Rolando Mandragora. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il centrocampista ha smaltito il problema al polpaccio ed è tornato ad allenarsi in gruppo già dal pomeriggio di ieri. Aumentano quindi le possibilità che il classe ‘97 torni tra i convocati della Fiorentina per la trasferta di Conference League in programma giovedì. 