FirenzeViola Alla Sampdoria tutti pazzi per Martinelli: il classe 2006 ha convinto già tutti

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Un altro clean sheet ieri contro l'Empoli, il quinto in undici incontri in Serie B: in poco più di tre mesi, alla Sampdoria sono già tutti pazzi per Tommaso Martinelli. Il classe 2006, in prestito da gennaio alla Samp ma di proprietà della Fiorentina, si è subito preso il posto da titolare e, dopo un infortunio subito un mese fa, è tornato alla grande nelle ultime settimane.

Parate decisive in serie, ci sono i suoi guantoni nelle vittorie in serie contro Avellino ed Empoli, risultati che stanno spingendo i blucerchiati fuori dalla zona rossa. Sabato un incrocio decisivo contro il Pescara all'Adriatico, in un altro possibile spareggio salvezza per una nobile decaduta che ha però trovato un portiere su cui poter far affidamento, almeno fino al termine della stagione.