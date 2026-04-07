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Fiorentina, le immagini dell'allenamento di oggi al Viola Park tra lavoro e sorrisi

Fiorentina, le immagini dell'allenamento di oggi al Viola Park tra lavoro e sorrisiFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 18:18News
di Redazione FV

La trasferta a Londra per l'importante gara di andata dei quarti di finale di Conference e la gara al Franchi di lunedì con la Lazio sono i prossimi due appuntamenti cui la Fiorentina si sta preparando al meglio. Concentrazione ma anche più serenità dopo la vittoria a Verona.

Il gruppo lavora per farsi trovare pronto aspettando di ritrovare tutti i giocatori al 100%. Ecco le immagini postate dalla Fiorentina stessa sui propri canali social.