Dagli inviati
Verso Crystal Palace-Fiorentina: le immagini del Selhurst Park di Londra
Giovedì sera alle 21 la Fiorentina scenderà in campo al Selhurst Park, stadio del Crystal Palace, avversario dei viola nei quarti di finale di Conference League. Giovedì come detto la gara gara di andata, mentre il ritorno sarà la settimana successiva al Franchi, sempre alle 21. Domani rifinitura e conferenze delle due squadre (la Fiorentina come al solito si allenerà al Viola Park) ma intanto ecco le immagini dello stadio inglese realizzate dall'inviato di FirenzeViola che direttamente da Londra vi racconterà tutte le tappe di avvicinamento alla partita.
Pubblicità
Primo Piano
Svolta fondamentale a Verona, non facciamo gli schizzinosi. Testa più libera e Conference da gustare: è bastato l’arrivo di un uomo di calcio… L’Europa League cambierebbe i piani di mercato, ma la vera rivoluzione dovrà essere internadi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Svolta fondamentale a Verona, non facciamo gli schizzinosi. Testa più libera e Conference da gustare: è bastato l’arrivo di un uomo di calcio… L’Europa League cambierebbe i piani di mercato, ma la vera rivoluzione dovrà essere interna
2 10 anni dopo è di nuovo Londra: dal Tottenham al Crystal Palace. Sulle fasce gli inglesi fanno paura
Copertina
Mario TeneraniI tre mesi di Paratici: i numeri dicono tutto. Vanoli il primo a trarne giovamento. La rivoluzione del diesse: nessuno la fermi. Niente paura, sono inglesi...Giochiamocela
Tommaso LoretoTre assenze pesanti, due protagonisti: il successo di Verona vale più di qualsiasi altra analisi (ma è un altro promemoria sulla rivoluzione che attende Paratici). Fagioli patrimonio del calcio italiano: va tutelato, non offeso
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com