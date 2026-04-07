Dagli inviati

Verso Crystal Palace-Fiorentina: le immagini del Selhurst Park di Londra

Verso Crystal Palace-Fiorentina: le immagini del Selhurst Park di Londra
Oggi alle 16:18Primo Piano
di Redazione FV
fonte Dall'inviato a Londra, Tommaso Loreto

Giovedì sera alle 21 la Fiorentina scenderà in campo al Selhurst Park, stadio del Crystal Palace, avversario dei viola nei quarti di finale di Conference League. Giovedì come detto la gara gara di andata, mentre il ritorno sarà la settimana successiva al Franchi, sempre alle 21. Domani rifinitura e conferenze delle due squadre (la Fiorentina come al solito si allenerà al Viola Park) ma intanto ecco le immagini dello stadio inglese realizzate dall'inviato di FirenzeViola che direttamente da Londra vi racconterà tutte le tappe di avvicinamento alla partita.