Come sta Solomon? Le ultime sugli infortunati di casa Fiorentina

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Dodo è stato risparmiato volutamente da Vanoli al Bentegodi e per questo c'è grande ottimismo per la sua presenza giovedì sera contro il Crystal Palace, per i quarti di finale di Conference League. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport - Stadio, stesso discorso vale anche per Manor Solomon, che nonostante abbia lavorato col gruppo tutta la scorsa settimana non è stato portato a Verona. A questo punto, però, l'israeliano è pronto per una convocazione in Conference. Da capire la situazione di Fabiano Parisi, alle prese con una botta subita contro l'Inter. Il suo recupero doveva essere più veloce del previsto, almeno stando a quanto faceva filtrare la Fiorentina.

Invece l'ex Empoli ha dovuto disertare la partita di sabato. Proverà a tornare a pieno regime nei prossimi giorni. Anche Rolando Mandragora farà il possibile per essere a disposizione della squadra in Inghilterra. Il classe 1997 sta lavorando per smaltire totalmente il problema al polpaccio accusato ormai più di due settimane fa. Infine resta del pessimismo attorno all'eventuale rientro in gruppo di Niccolò Fortini.