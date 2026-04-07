FirenzeViola De Gea contro il Palace: quel sapore di Premier da ritrovare in Conference

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David De Gea sabato si è preso la Fiorentina sulle spalle, chiudendo la porta ai numerosi assalti del Verona. I tre punti fondamentali in chiave salvezza si devono sì al gol di Fagioli ma tanto e soprattutto anche al portiere spagnolo che a fine gara era già eccitato all'idea di incontrare una squadra inglese. D'altronde i tanti anni al Manchester United non si dimenticano facilmente, così come le tante battaglie e vittorie contro il Crystal Palace.

Le sue parole al sapore di amarcord

"In Conference sarà bello giocare contro una squadra forte e speriamo che con queste vittorie ci sia un po’ più fiducia. Ho giocato tante volte contro il Palace, è un campo piccolo e loro attaccano tanto. Sarà una partita dura ma dovremo andare lì e fare il meglio possibile" sono le sue parole a Dazn a fine gara, che esprimono tutta la sua voglia di giocare. E probabilmente sarà proprio così.

Lezzerini e Christensen tornano in panchina

Fin qui De Gea ha giocato 5 partite in Conference (oltre ai preliminari col Polyssia), di cui una da subentrato a Lezzerini che si è stirato contro lo Jagiellonia. Nella competizione ha debuttato Martinelli (ora alla Samp) col Magonza, Lezzerini con lo Jagiellonia (poi sostituito in lista Uefa per l'infortunio) e infine Christensen con il Rakow, sia per una rotazione tra Europa e serie A, sia perché il campionato era in salita. Ora che la salvezza sembra tornata alla portata e in Conference i giochi si fanno duri, Vanoli di sicuro rimetterà tra i pali anche in Europa De Gea, a maggior ragione appunto contro una squadra che lui conosce bene.

Numeri positivi

Contro il Crystal Palace infatti De Gea ha giocato 19 volte con un bilancio positivo di 13 vittorie dello United, 3 pareggi e tre ko. Lo spagnolo in quelle gare ha subito 14 gol mentre per 9 volte è riuscito a blindare la porta. Il Palace è uno dei tre club (con Everton e Newcastle) contro cui De Gea ha vinto di più e dieci anni fa con il Manchester di van Gaal vinse una FA Cup proprio contro.