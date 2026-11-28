"Mastantuono meglio di Moreira e Berardi, peggio di Soulé". Parole di Liberali

In un video pubblicato sui social da La Gazzetta dello Sport, l'esterno del Como Mattia Liberali è stato chiamato a scegliere il calciatore mancino più forte tra una serie di giocatori del campionato italiano. Tra i protagonisti del confronto anche Franco Mastantuono, che ha incassato diversi attestati di stima da parte del giovane collega. Liberali ha scelto il numero trenta viola rispetto a giocatori del calibro di Domenico Berardi e Riccardo Orsolini, due tra i mancini più quotati del campionato italiano.

Il talento argentino è stato preferito anche a Diego Moreira e Francisco Conceição, prima di cedere il passo al connazionale Matias Soulé, fantasista della Roma, che ha avuto la meglio nel confronto con il giocatore della Fiorentina. Segno comunque della stima che anche i colleghi nutrono nei confronti di Mastantuono.