Cairo e le voci sulla Sampdoria: "Inesistente. Concentrato al 100% sul Torino"
Intercettato al termine del match perso dal Torino contro la Lazio, il presidente granata Urbano Cairo ha commentato anche le voci che vorrebbero l'imprenditore interessato a un acquisto della Sampdoria: "Stavo andando a Trento per i 150 anni del Corriere della Sera e in Autogrill ho incrociato dei tifosi della Samp che andavano a vedere la partita a Padova. E' una roba inesistente. io mi impegno al 100% per il Torino". Le parole riportate da TMW escludono quindi la possibilità che Cairo possa lasciare il Torino per lanciarsi in una nuova avventura alla guida del club blucerchiato.
Pubblicità
News
Copertina
Pietro LazzeriniIl rischio più grande che corre la Fiorentina non è la retrocessione. Vanoli è stata una scelta mal difesa e ora l'esonero è una possibilità concreta. A gennaio servono altri investimenti, cosa ne pensa Commisso?
Luca CalamaiLa Fiorentina che vorrei: bocciati Ferrari e Vanoli, Paratici confermato ma sotto un Direttore generale alla Marotta, Prandelli d.t. e Baldini allenatore
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com