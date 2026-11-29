Pellegrino guarda avanti: "C'è tempo per preparare il Cagliari, vogliamo vincere"

Mateo Pellegrino commenta ai canali ufficiali della Fiorentina la sconfitta di Udine: "Sicuramente non è un momento che vogliamo vivere però è la realtà e dobbiamo affrontarla. Ognuno deve guardare a se stesso per uscire da questo momento perché i tifosi non se lo meritano e neanche coloro che lavorano per la Fiorentina. Cos'è mancato? La palla l'abbiamo avuta e l'approccio secondo me non l'abbiamo sbagliato. Magari più coraggio di entrare in area per creare più occasioni, devo rivedere la partita per valutare bene.

Meglio nel finale? Nel primo tempo siamo stati superati, poi negli ultimi minuti dopo il gol annullato potevamo anche trovare il pareggio. Dobbiamo lavorare sul reagire agli episodi. Ora c'è il Cagliari, abbiamo tempo per prepararla, saremo in casa e proveremo a vincerla come tutte le partite".