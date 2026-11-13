Palladino e Cataldi di nuovo insieme a Bologna? L'ipotesi è sul tavolo
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Si potrebbe ricreare una coppia che ha fatto ottime cose alla Fiorentina, stavolta al Bologna. Perché come riporta oggi il Corriere dello Sport - Stadio, in vista di gennaio per l'allenatore Raffaele Palladino il regalo potrebbe essere Danilo Cataldi, centrocampista attualmente alla Lazio e due stagioni fa insieme al tecnico a Firenze. Il club della capitale starebbe cercando di monetizzare dalla partenza del centrocampista per non perderlo a zero vista la scadenza nel prossimo giugno, l'alternativa è Bondo che invece adesso veste la maglia del Milan e dovrebbe essere in uscita a gennaio.
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