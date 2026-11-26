Pasqualin difende Vanoli: "Giusto il richiamo all'umiltà. Monza una battuta d'arresto"

Claudio Pasqualin, storico operatore di mercato, presidente di AvvocatiCalcio e presidente onorario di Conference403, per anni figura vicina a Paolo Vanoli, ha rilasciato in queste ore un'intervista a TMW sui temi d'attualità del calcio italiano. Tra questi, ecco le sue parole sull'allenatore della Fiorentina e il momento generale della squadra: "La definirei una battuta d'arresto. Vanoli ha fatto bene a richiamare ad un bagno di umiltà i suoi, che forse si erano un po' esaltati oltre i loro effettivi limiti.

Mi sembra che il richiamo sia stato corretto. E al di là di eventuali cambi che potrà fare nella prossima partita, serve un bagno di umiltà e riprendere il giro".