Champions, l'Inter regola lo Stoccarda. La Roma tiene testa al PSG
Arrivano i triplici fischi sulle gare delle 21 di Champions League, quinto turno della League Phase. La serata del mercoledì vedeva in campo due italiane, per la precisione Inter e Roma. I nerazzurri hanno rispettato le attese battendo per 2-0 lo Stoccarda in casa propria, con le firme di Sucic e Lautaro Martinez, tornato oggi alla rete. Con questo risultato la formazione di Chivu balza al 12esimo posto, pienamente dentro la zona playoff.
Sul prato del Parco dei Principi, invece, la squadra di Gasperini sfodera una grande prova e tiene testa ai Campioni d'Europa del PSG, pareggiando per 2-2. I giallorossi erano passati avanti con Hermoso, poi Zabarnyi e Dembelé avevano messo la freccia per i transalpini prima che Malen riacciuffasse il pareggio. Risultato con cui la Roma rimane comunque al 25esimo, fuori dalla fase successiva attualmente ma ancora in corsa per entrare nei playoff.
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